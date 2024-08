Il centrocampistaè intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore del, ricordando il suo passato alladove ha avuto modo di allenarsi, tra gli altri, con. "Io penso di essere stato molto fortunato", le sue parole. "La Juventus mi ha cresciuto fin da bambino fino a farmi diventare uomo. Oltre a Cristiano Ronaldo, che penso sia un esempio per tutti per come si deve lavorare per arrivare a un certo livello, ho giocato anche con tanti altri campioni che mi hanno lasciato tanto. Comunque ora sono qui, penso solo al Verona e sono concentrato al 100% sulla mia strada".