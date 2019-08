Grigoris Kastanos è di fatto un nuovo centrocampista del Pescara, come racconta il sito ufficiale del club abruzzese:



"Allenamento mattutino per i #BiancAzzurri in vista della prima partita del campionato Serie BKT #SalernitanaPescara in programma sabato 24 alle ore 18:00 presso lo stadio “Arechi” di Salerno.



Lavoro tattico e partitelle a campo ridotto. Lavoro differenziato per Davide Bettella (contusione al piede), Davide Vitturini (affaticamento al quadricipite) e Hugo Campagnaro (affaticamento al polpaccio); terapie per Simone Farelli (edema adduttori), Andrea Marafini (frattura ileo-ischiatica sx), Luca Crecco (lesione retto femorale). Grigoris Kastanos ha preso parte alla seduta mattutina, grazie al nullaosta arrivato dalla Juventus".