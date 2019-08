Grigoris Kastanos è pronto a trasferirsi al Pescara. Ieri il presidente del club abruzzese ha confermato che nella giornata di oggi il calciatore della Juventus Under 23 è atteso in città per le visite mediche. Affare fatto con il centrocampista cipriota che torna al Pescara dopo aver giocato nel club in prestito nel 2017. Secondo Rete 8 anche Pietro Beruatto potrebbe seguire il compagno di squadra al Pescara. Oggi intanto è il giorno di Kastanos al Pescara.