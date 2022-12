Salvatore, legale di Karsdorp, ha parlato a Il Tempo della situazione tra l'olandese e la Roma."La vicenda è molto grave, Il calciatore è stato discriminato dal proprio club che non ha garantito la sicurezza della persona e dei suoi familiari. Karsdorp ha subito un’aggressione da parte di tifosi della Roma. Ha passato dei momenti non facili e non ci sono più gli estremi per la sua permanenza".“La Roma non ha compiuto azioni lesive nei suoi confronti, ma ha avuto un atteggiamento omissivo della tutela del calciatore. Il colpevole? José Mourinho, una figura non nuova a questo tipo di azioni. Quando certe esternazioni arrivano da un personaggio della sua fama si genera un’atmosfera ostile attorno al calciatore".“È intervenuto il sindacato mondiale dei calciatori e c’è un procedimento in corso. Definire traditore un giocatore è un qualcosa di pesante e la società non ha preso provvedimenti per rasserenare gli animi. Karsdorp andava tutelato".