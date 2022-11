Dopo la rottura con l'allenatore, José Mourinho, l'esterno olandese non si è presentato a Trigoria per gli allenamenti con la squadra. Segnale evidente di come difficilmente ci possa essere un riavvicinamento tra le due parti. Indirettamente interessata la. Kardsorp diventerebbe l'alternativa a Juan Cuadrado sulla fascia destra, costretto agli staordinari in questo inizio di stagione.