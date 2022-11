Come racconta il Corriere dello Sport, tranon c'è stato nessun chiarimento, la società è rimasta spiazzata dalle dichiarazioni dell'allenatore e ora Tiago Pinto dovrà mettersi al lavoro per cercare una sistemazione all'esterno olandese. L'agente del giocatore Johan Henkes ha chiesto spiegazioni al tecnico, intanto la Juve ci sta pensando davvero dovendo trovare un'alternativa a Cuadrado. Al momento è soltanto un'idea, ma non è escluso che nelle prossime settimane possa esserci qualche contatto tra le parti.