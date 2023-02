L'agente diconferma la volontà di entrambe le parti di arrivare quantomeno a giugno insieme: "Cose del genere dovrebbero essere risolte solo a porte chiuse. Karsdorp non ha mai detto di non voler più giocare per la Roma, al contrario, nulla gli piace di più. Da questa settimana è tornato in forma ed è a disposizione per le partite della Roma. Vuole lottare di nuovo con i compagni di squadra in campo e per il club, che si gioca molto". Henkes ha poi concluso parlando dell'incolpevolezza del suo assistito: "Se così non fosse, Rick avrebbe smesso immediatamente di giocare per il club. Gli esempi sono numerosi. Rick non è un traditore. Non è così che il club vede Rick, lo staff o i suoi compagni di squadra. Vogliono solo riavere in squadra un Rick Karsdorp in forma".