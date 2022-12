La frattura tra lae Rick, accostato anche allain ottica mercato, è destinata a diventare sempre più profonda. Oggi, infatti, sul caso si è esposta anche la FIFPRO, la Federazione internazionale dei calciatori professionisti, condannando fermamente l'operato di Josée del club giallorosso che ora dovranno rispondere dell'accusa di. In passato casi simili hanno portato anche alla possibilità da parte del giocatore, di una rescissione per giusta causa.- La FIFPRO condanna fermamente il trattamento riservato dall'AS Roma nei confronti di Rick Karsdorp, che nelle ultime settimane è stato vittima di una campagna di mobbing. Karsdorp è stato accusato pubblicamente di essere un "traditore", un termine offensivo e infondato quel club la direzione non è riuscita a rivolgersi o a scusarsi, e i fan hanno ripetutamente usato per confrontarsi con lui e la sua famiglia. Inoltre, gli è stato sottoposto un procedimento disciplinare ingiustificato.