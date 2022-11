Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la prossima settimana si terrà un confronto tra la dirigenza dellae Rick, rientrato nella capitale ma in rottura totale con il club giallorosso. La situazione, comunque, sembra già irrecuperabile, tanto che Tiagoè già al lavoro per trovare un sostituto dell'olandese in vista della ripresa del campionato. Laosserva con attenzione, in attesa di capire se ci saranno le condizioni per tentare un affondo per il laterale.