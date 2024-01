È notizia di oggi quella della chiusura delle indagini che accusano il Napoli di falso in bilancio per l'affare che ha portatodal Lille ai partenopei nell'estate 2020. Ricapitoliamo come si era svolto il trasferimento. Victor Osimhen era arrivato dal Lille per una cifra totale di 71 milioni e 250mila euro. Il Napoli però pagò soltanto 50 milioni al Lille, mentre 21 milioni furono valutati i cartellini girati ai francesi del portiere greco Orestise di tre giovani: Ciro, Luigie Claudio. Che fine hanno fatto? Sono totalmente spariti dai radar.- Dopo aver rescisso il suo contratto con il Lille dopo soltanto sei mesi dal suo approdo si è ritirato dal calcio giocato.Ha addirittura dichiarato di non essere mai stato in Francia. Al momento gioca nell’Atletico Calcio Afragolese club di Serie D.Anche l’attaccante classe 2000 ha fatto ritorno in Campania, milita in Serie D nel Unione Sportiva Angri 1927.- Carriera differente per Claudio Manzi, difensore classe 1997 che gioca in Serie C al momento con la maglia della Virtus Entella.