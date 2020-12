Eduardo Camavinga è uno degli uomini mercato del momento, se ne parla ormai da tempo in ottica Juventus. A parlare di lui è stato anche un ex campione del suo stesso ruolo come Christian Karembeu: "Camavinga mi ha colpito per la maturità: al debutto con la Francia sembrava almeno un 25enne. Ha dimostrato di essere già maturo e anche pronto tatticamente, si è adattato al modulo della Francia apparendo molto a suo agio. Una qualità che condivide con altri giovani del Rennes, una squadra destinata a migliorare ancora e qualificarsi ancora in Champions League."