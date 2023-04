"Non poteva andare diversamente. Il giudice sportivo non ha preso alcun provvedimento contro la curva della Lazio dopo i “buh” razzisti rivolti a Karamoh e Singo durante la partita vinta dal Torino sabato scorso all’Olimpico di Roma". Apre così Tuttosport, che prosegue: "Ululati ascoltati dai presenti allo stadio, in più punti, percepiti anche dai diretti interessati e denunciati da Karamoh con un video postato sul suo profilo Instagram, ma gli ispettori federali non li hanno segnalati nel loro rapporto come anticipato ieri. E allora il giudice sportivo, che non ha poteri inquirenti ma deve applicare le sanzioni basandosi solo sugli atti ufficiali a sua disposizione (compreso il referto compilato dagli arbitri), ha potuto multare di 5.000 euro la Lazio per l’unica infrazione segnalata nel referto della Procura Federale: il lancio di due bottigliette di plastica verso il settore ospiti effettuato dai tifosi biancocelesti. La Curva Nord, su cui pende una diffida, resterà quindi aperta per la prossima gara casalinga della squadra di Sarri, in programma il 3 maggio con il Sassuolo".E ancora: "La lotta al razzismo e i provvedimenti applicati per educare i tifosi non dipendono da quello che avviene effettivamente in uno stadio ma dalle percezione di tre o quatto uomini - a seconda dell’importanza della partita - che vengono inviati sui campi dalla Procura Federale. Se loro non sentono e non scrivono, il coro razzista o l’ululato non può essere giudicato. Come se non ci fosse mai stato". E così Karamoh non sarà come Lukaku contro la Juve. Ma per lui e Singo non ci può essere giustizia? "Dipenderà dalla Procura Federale, che potrebbe comunque aprire un’indagine sui fatti avvenuti sabato scorso all’Olimpico, acquisendo intanto la prova video pubblicata dal calciatore granata. Fino a ieri sera non risultava un provvedimento aperto, ma c’è tempo per farlo", chiosa il quotidiano.