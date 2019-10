di Francesco Guerrieri

Un saluto militare. Due, dieci, cento mille. Il caos. Negli ultimi giorni, infatti, scoppiata la polemica perché i calciatori turchi si sono schierati dalla parte di Erdogan nella battaglia contro i curdi. Uno dei pochi ad essere contrario alle azioni del presidente è l'ex attaccante dell'Inter Hakan Sukur, ma, negli ultimi giorni, al fianco dell'ex giocatore e politico ha preso posizione anche il giocatore di cestista dei Boston Celtics Enes Kanter, dal 2011 in NBA.



LA STORIA - Dal 2015 fuori dalla nazionale, apolide da quando la Turchia gli ha revocato la cittadinanza a causa dell'accusa di terrorismo e adesione a gruppi sovversivi nel 2017. Ha ricevuto minacce di morte ed è stato disconosciuto dai genitori. Vita dura in Turchia per chi si schiera contro Erdogan, potrebbero essere queste storie uno dei motivi che spingono i giocatori della nazionale a non opporsi alla politica turca. Sguardo fiero e mano portata alla fronte, Demiral e compagni continuano a schierarsi dalla parte di Erdogan.