L'Al-lavora per raggiungere l'accordo con Cristiano, ma il portoghese sembra non essere l'unico giocatore europeo entrato nel mirino del club saudita. Secondo quanto riporta Footmercato, l'Al-Nassr tiene d'occhio anche N'Golo, centrocampista francese in scadenza col Chelsea, con il giocatore che non esclude la destinazione. L'ostacolo, però, è rappresentato dal numero di spazi disponibili in rosa per gli extracomunitari. Per far spazio a Ronaldo e Kanté i sauditi dovrebbero intavolare sicuramente delle cessioni.