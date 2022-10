Se l'aspettavano tutti, ora però è arrivata la conferma diretta. Ngolonon giocherà il Mondiale. Il centrocampista del Chelsea salterà l'appuntamento in Qatar con la Francia: nelle ultime settimane ha avuto più di qualche problema, Ngolo ha giocato soltanto due partite e 175 minuti in totale. In questi giorni, Kanté ha subito la ricaduta dell'infortunio al tendine del ginocchio: il colpo è arrivato la scorsa settimana in allenamento, e dopo un nuovo controllo a Londra, il responso è stato fatale. Il centrocampista del Chelsea resterà lontano dal campo per circa tre mesi.