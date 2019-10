La Juventus ha messo gli occhi su ​N'golo Kanté, centrocampista del Chalsea, ma non è la sola che vorrebbe strappare ai Blues il loro tuttofare migliore. Come riporta il Daily Mail, infatti, anche il Real Madrid avrebbe puntato Kanté, con Zinedine Zidane primo sponsor del connazionale. Una sfida di mercato che si rinnova e che resta viva su più fronti: dal tormentone Paul Pogba, fino all'ultimo nome caldo sul fronte mercato, ovvero quel Christian Eriksen del Tottenham in scadenza a giugno 2020.