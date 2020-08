1









Il Monaco è al traguardo finale per battere un nuovo colpo: si tratta di Franck Kanoutè, ex giocatore della Juventus di proprietà del Pescara, pronto a trasferirsi nel Principato. Operazione da 2 milioni di euro, da cui ci guadagna anche il club bianconero: stando a quanto riporta Il Messaggero, il 50% dell’operazione finirà nella casse della Juve, come da accordi presi nella trattativa che portò il centrocampista senegalese a Pescara.