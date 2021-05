Nel corso di un'intervista con l'ex difensore inglese Gary Neville per Skybet, l'attaccante del Tottenham Harry Kane ha fatto capire la volontà di lasciare il Tottenham in estate, per diventare come... Cristiano Ronaldo: "Voglio arrivare a fine carriera senza rimpianti, con l'obiettivo di diventare il miglior giocatore in circolazione. Ho ancora tanti anni davanti, non ho fretta. Devo ancora dare il meglio di me, posso ancora migliorare nei numeri e non ho nessuna paura a dire che voglio essere il più forte di tutti, arrivare ai livelli di Messi e Ronaldo".