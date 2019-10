Campo ma non solo per la Juventus. Da una parta la sfida di domenica sera contro l'Inter, dall'altra si inizia a lavorare sul mercato della prossima stagione.



CONCORRENZA - Secondo il Times, Harry Kane sta pensando di lasciare il Tottenham e vuole cercare una nuova sfida dopo aver sfiorato la Champions con gli Spurs nella stagione scorsa. Per l'attaccante inglese rappresenta la fine di un ciclo e ora è arrivare il momento di cambiare squadra. Tra i club interessati al giocatore c'è anche la Juventus, che dovrà provare a superare la concorrenza di Manchester United, Chelsea e Real Madrid. Prima però, per poter arrivare alle cifre che metteranno sul tavolo le rivali, servirà la cessione di un attaccante.



IN DIFESA - Occhi puntati sul Tottenham anche per rinforzare la difesa: il giocatore che piace alla Juventus è Toby Alderweireld, in scadenza di contratto e trattato dalla Roma in estate. Juve tra campo e mercato: domenica c'è l'Inter, ma i riflettori sono accesi sul Tottenham.