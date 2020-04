Harry Kane non ha nascosto il suo desiderio di vincere più trofei, e per farlo è disposto anche a lasciare il Tottenham nel quale è esploso diventando uno dei centravanti più forti in Europa. Un top player a tutti i livelli, proprio come quello che sta cercando la Juventus per un tridente da sogno con Ronaldo e Dybala. Dall'Inghilterra sono convinti: la Juve insiste per Kane. Lui ma non solo, perché i bianconeri monitorano da vicino anche le situazioni legate a Gabriel Jesus, Timo Werner e Mauro Icardi.