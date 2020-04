3









Brotherhood. Fratellanza. Da una parte i fratelli Higuain, Gonzalo e Nicolas, dall'altra Harry e Charlie Kane. Due nomi caldi per il mercato della Juve che verrà: il primo in uscita, l'altro in entrata. Segnali d'addio da parte del Pipita, che ha fatto sapere di non volere tornare a Torino perché spaventato dalla pandemia coronavirus. La Juventus si sta muovendo già da tempo per trovargli una sistemazione e tra i possibili sostituti c'è anche il nome di Harry Kane sulla lista di Fabio Paratici.



LA RICHIESTA - L'attaccante inglese ha fatto sapere di voler lasciare gli Spurs per fare in grande salto in un top club europeo e vincere qualche trofeo. Così il fratello Charlie, insieme all'agente Marlon stanno sondando il mercato per capire quale può essere la soluzione migliore, secondo quanto riporta Calciomercato.com. Chiunque vorrebbe Harry Kane, da bisogna fare i conti con la valutazione del cartellino. I club che hanno la possibilità di fare un investimento importante sono pochi: in Italia c'è solo la Juve, in Europa il cerchio si allarga leggermente ai due Manchester, a Barcellona e Real Madrid, e a Psg e Bayern Monaco. Non oltre. Il presidente del Tottenham Levy ha sparato una richiesta di circa 170 milioni di euro, ma l'entourage del giocatore vorrebbe convincere il club ad abbassare le richieste per arrivare a circa 110/115. Una cifra comunque importante ma sulla quale si può lavorare più facilmente rispetto alla prima richiesta degli Spurs. La Juve non chiude le porte a Kane e monitora la situazione con attenzione e contemporaneamente continua a lavorare sulle altre piste, da Icardi a Gabriel Jesus.