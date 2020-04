1









Ha un contratto che lo lega al Tottenham fino al 2024, ma pare proprio voglia andarsene, anche perché il club londinese attualmente non gli garantisce la partecipazione alla prossima Champions League: Harry Kane potrebbe essere uno dei casi del prossimo mercato e su di lui convergono gli interessi dei top club europei. La sua sorte è già monitorata dai trader di Sisal-Matchpoint, secondo i quali sono ancora robuste le possibilità che “Hurricane” resti dov'è (quota 1,50). Ma nella lista dei pretendenti un posto privilegiato spetta alla Juventus, che secondo fonti bene accreditate farà della caccia al centravanti inglese il motivo dominante della campagna di rafforzamento. Già al sicuro in zona Champions e disposta a spendere, la Juve ha tutto per attrarre il centravanti, peraltro fermo da gennaio per un serio infortunio muscolare. Kane bianconero a settembre, riporta AGipronews, vale 6 volte la scommessa, la quota più bassa a parte il Real Madrid, dato a 4,00. Ovviamente si muoverà anche la Premier, ma senza grandi possibilità, secondo gli analisti: il City viaggia a 12, il Liverpool a 16, Chelsea e Manchester United addirittura a 33.