“Adoro gli Spurs e li amerò sempre ma se sento che non stiamo progredendo come squadra o che non stiamo andando nella giusta direzione. Sono un giocatore ambizioso, voglio migliorare sempre, quindi non assicuro di rimanere”. Parole di Harry Kane, che fanno letteralmente tremare il Tottenham. In uno scenario con gli Spurs privi del suo bomber inglese, fichajes.net fa il punto delle possibili destinazioni. Sono quattro le squadre candidate per Kane: Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United e la Juventus, che in estate può pensare di cedere Higuain per fare spazio ad un'altra punta.