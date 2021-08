Appena arrivato al Tottenham per gestirne il mercato, Fabio Paratici si trova a fronteggiare una cessione importante, importantissima. Quella di Harry Kane, che sembra sempre più vicino al ricchissimo Manchester City. Come riporta infatti Calciomercato.com, in Inghilterra sono certi che il City abbia approntato l'offerta da 176 milioni di euro per comprare il centravanti degli Spurs e della Nazionale italiana. A confermare questo scenario, la mancata convocazione di Kane per la sfida di Conference League contro il Paços de Ferreira.

Con questi 176 milioni, il City supererebbe il proprio record fatto appena registrare per l'acquisto di Grealish.