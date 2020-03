Negli ultimi giorni ha fatto rumore la presenza di Cristiano Ronaldo al Bernabeu per il Clasico. Nostalgia dei Blancos? La Juventus non ha nessun timore che il portoghese possa andarsene prima della scadenza del contratto fissata per il 2022, ma i dirigenti sis tanno già guardando intorno per il futuro. Tra i profili che piacciono per il post CR7 c'è quello d Harry Kane, l'attaccante del Tottenham pronto a fare il grande salto. Secondo la stampa inglese l'attaccante vorrebbe cambiare aria per puntare a trofei importanti. Potrebbe aprirsi una nuova sfida con l'Inter se i nerazzurri dovessero cedere Lautaro Martinez, ma su Kane ci sono anche Real Madrid, Psg e i due Manchester.