Harry Kane è uno dei giocatori che la Juventus ha messo nei radar per al prossima stagione. I bianconeri stanno cercando un numero 9 per un tridente da sogno con Ronaldo e Dybala. Il Tottenham spara alto: vuole 200 milioni di euro per lasciarlo partire. Ma è bagarre: Manchester City e Manchester United monitorano la situazione di Harry, nonostante le incertezze europee legate alle decisioni Uefa sul Fair Play Finanziario che incombono sul futuro. Il Real Madrid, al momento, resta un'altra opzione.