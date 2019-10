Harry Kane può lasciare il Tottenham al termine della stagione in corso. A dare la notizia è l'autorevole Times dall'Inghilterra, che annuncia che gli Spurs sono preoccupati dalla possibile decisione di Kane di cambiare aria in estate, in caso di stagione deludente con il club inglese. Tre sono i club al momento in corsa per il suo acquisto: Chelsea, Manchester United e Real Madrid. La Juventus, per il momento, non è accostata al forte attaccante del Tottenham, in scadenza il 30 giugno del 2024 e il cui costo del cartellino supera e di molto i 100 milioni di euro.