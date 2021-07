Il capitano del Tottenham e della nazionale ingleselascerà con ogni probabilità il suo club in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito dalla BBC, l'attaccante inglese avrebbe già avvisato i dirigenti del club e non sembrerebbe intenzionato a cambiare idea nonostante il presidente Levy e il nuovo ds Paratici stiano facendo il possibile per trattenerlo. Ildi Pep Guardiola ha ormai Kane nel mirino: i citizens potrebbero arrivare a offrire fino a 100 milioni di sterline per inserirlo in rosa e tentare ancora una volta la caccia alla Champions League. Unaper i club italiani, che non si inseriranno dunque nella corsa per Kane.