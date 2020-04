2









La Juve punta dritta a un nuovo numero 9 per sostituire Higuain. In attesa di trovare una sistemazione al Pipita ancora fermo in Argentina, la società si sta muovendo per un top player. Tra i profili presenti nella lista di Fabio Paratici c'è anche quello di Harry Kane, per il quale secondo il Mundo Deportivo il Manchester United si sarebbe tirato indietro. La situazione d'emergenza e la crisi finanziaria hanno frenato i Red Devils, che non vogliono spendere una cifra che supera i 100 milioni. La Juve invece valuta e ci pensa, Kane è nel mirino bianconero.