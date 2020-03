8









Harry Kane, Gabriel Jesus, Mauro Icardi e Timo Werner. Mamma mia, che poker. Poker dei sogni, perché per ora non è partita concretamente nessuna trattativa. Come racconta Tuttosport, la Juve cerca assolutamente un centravanti da affiancare a Cristiano Ronaldo e probabilmente a Paulo Dybala. Le caratteristiche ricercate sono precise: uomo d'area, senso del gol, apertura degli spazi per CR7 che partirà costantemente da sinistra.



KANE - E vuoi vedere che dal Tottenham arriva il coniglio dal cilindro? Harry Kane inizia a inviare messaggi più o meno chiari: "Amo gli Spurs, ma ho sempre detto che se avessi sentito che la squadra non stesse progredendo non sarei rimasto tanto per restare". Del resto, lui è un giocatore ambizioso. Ed è dal 2013 a Londra, praticamente senza vincere nulla. Alla base, un grosso problema: si partirebbe da 150 milioni di cartellino e almeno 12 milioni d'ingaggio.



ICARDI - Occhio perciò a Mauro Icardi. L'argentino è seguito da anni da Paratici, e ha cifre più abbordabili rispetto a Kane. Vedremo cosa ne vorrà fare il Psg: può riscattarlo per 70 milioni, ma il caos coronavirus ha rimesso in discussione tutto. E non era certamente una sicurezza, l'intenzione del Paris di prenderlo.



GABRIEL E TIMO - Infine, Gabriel Jesus e Timo Werner. Il primo ha qualità incredibili, ma sarà preso in considerazione solo se al City dovessero pensare a una sua cessione, rendendolo di fatto un'occasione da prendere al volo. Per Werner, la questione è relativa all'esperienza: è già pronto per diventare un grande numero nove? Magari, con la chioccia Higuain...