Harry Kane chiederà al Tottenham di essere ceduto. Ne è convinto il The Athletic, secondo il quale in caso di mancata qualificazione degli Spurs in Champions League per il secondo anno consecutivo, l'attaccante inglese sarebbe pronto a fare le valigie. Tra i club interessati c'è anche la Juventus, che sta cercando una punta di livello per completare il reparto: per portare Kane a Torino, l'ipotesi percorribile potrebbe essere uno scambio con Paulo Dybala che la Juve potrebbe vendere in estate.