Henry Kane è pronto ad una nuova avventura. In un’intervista concessa all’Evening Standard, il centravanti del Tottenham è stato chiaro in merito alle sue intenzioni sul futuro: "Voglio cominciare a vincere dei titoli importanti, sono nel pieno della mia carriera ed è arrivato il momento di pensare a sfide importanti da raggiungere". Sembra che la sconfitta in finale di Coppa di Lega contro il Manchester City sia stata la goccia che abbia fatto traboccare il vaso, spingendo l’inglese a voltare pagine. Accostato alla Juventus, sul classe 1993 ci sono Manchester United e Real Madrid.