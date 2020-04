6









Dare nuovamente vita alla numero 9. È questo una delle premesse del mercato della Juventus, che aveva lasciato libera questa maglia la scorsa estate nella speranza di regalare a Sarri il nuovo centravanti. La permanenza di Higuain indusse poi la dirigenza bianconera a rimandare questa esigenza più avanti nel futuro, che ora si sta avvicinando tremendamente, e Paratici non ha intenzione di procrastinare nuovamente. Tanti i nomi sul taccuino del direttore dell’area tecnica, dai brasiliani Gabriel Jesus e Kaio Jorge all’onnipresente argentino Mauro Icardi. Tra questi sudamericani prende corpo anche la suggestione inglese Harry Kane.



KANE ALLO UNITED? - L’uragano del Tottenham è uno degli attaccanti più forti del pianeta e in quanto tale non può che essere nell’orbita dei principali top club. La sua permanenza a Londra è tutt’altro che scontata, per lui è giunto il momento di dare un senso al suo talento e vincere qualcosa in carriera, come lui stesso ha ammesso qualche settimana fa. Da qui numerosi rumors sul suo addio fino a quello riportato ieri da Daily Mail, indiscrezione a dir poco roboante. Il patron degli Spurs Daniel Levy sarebbe preoccupato dalla crisi finanziaria che impatterà sul club a causa degli investimenti per il nuovo stadio, per questo sarebbe pronto a vendere Kane per la cifra record di 230 milioni di euro, indicando il Manchester United come squadra più appetibile.



LEVY HA DECISO - Così la Juve sarebbe estromessa dalla corsa al 26enne della nazionale inglese, ma si sa, il mercato è dinamico anche in tempo di coronavirus, e questo rumor è stato prontamente smentito. Un assist per i bianconeri. Stando a quanto riporta Sky Sport Uk, il Tottenham non avrebbe assolutamente intenzione di vendere il proprio diamante in Premier League. Rafforzare i diretti rivali di campionato sarebbe deleterio, dunque niente Manchester United. Inoltre, questa strategia non comprometterebbe l’appetibilità di Kane, che resta ambito in tutta Europa. L’altissima valutazione del numero uno degli Spurs rimane un grande ostacolo, ma intanto Juve e Real Madrid rimangono interessate a guardare, incassando questo importante assist di mercato.