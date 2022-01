Boubacar Kamara è ancora un obiettivo della Juventus, oltre che della Roma. Il francese è in scadenza col Marsiglia, ecco le parole sul suo futuro: "Le voci di mercato mi mandano a destra e a manca tutti i giorni. A parte questo, sono fortunato ad avere la mia famiglia e i miei compagni al mio fianco. Sta a me restare concentrato sul campo, non pensare alle voci per poter dare il massimo per la squadra per aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi. Se finirò la stagione con il Marsiglia? Il mio contratto scade a giugno e se resterò farò di tutto affinché la squadra raggiunga il suo obiettivo, cioè la Champions. A parte questo, con il mercato aperto tutto è possibile".