Dagli Allievi all'Eccellenza con la storica maglia del Vanchiglia, la più antica delle società dilettantistiche torinesi, poi, dalla Primavera alla seconda squadra della Juventus. Il viaggio di Kaly Sene è cominciato appena un anno fa, ma sembra già bruciare le tappe. Come riporta Il Corriere di Torino, infatti, il giovane attaccante è alla corte di Fabio Pecchia per questo inizio di stagione della rosa U23: arrivato a gennaio in Primavera, dopo l'esperienza in Eccellenza con il Vanchiglia, il ragazzo classe 2001 era entrato subito nelle rotazioni di Baldini, chiudendo la seconda parte di stagione con 13 presenze e 3 gol. Il cast per la squadra di Pecchia chiude il 2 settembre, nel caso non rientri nella rosa, potrà comunque tornare a disposizione di Lamberto Zauli.