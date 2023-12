Per Kalvin Phillips è arrivato un altro messaggio da Guardiola, non c'è posto per lui nel Manchester City. Il mercato di gennaio si avvicina ma il suo futuro resta incerto. Vorrebbe giocare le coppe europee ma solo due delle quattro squadre interessate a lui le giocano, ovvero Manchester United e Newcastle, che però tra pochi giorni potrebbero uscire dalla Champions League e addirittura non entrare in Europa League. Poi c'è il Tottenham e la Juve. Per quanto riguarda i bianconeri, serve una soluzione in prestito per poter rendere possibile la trattativa.