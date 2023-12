Nonostante sia tra le operazioni sulla carta più abbordabili per la Juve, Massimiliano Allegri sembra chiudere le porte a Kalvin Phillips. Il centrocampista del Manchester City non convince il tecnico della Juve, che preferisce profili con altre caratteristiche in quella zona di campo. Secondo Sky Sport, Allegri avrebbe fatto il nome in particolare di Pierre-Emile Hojbjerg. Il giocatore del Tottenham ha il gradimento dell'allenatore livornese. Da capire se gli Spurs accetteranno un prestito con diritto di riscatto, formula su cui lavora la Juve per il colpo a gennaio non avendo risorse importanti da immettere sul mercato.