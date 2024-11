Nella lunga intervista a DAZN, Pierreha rivelato la prima telefonata con Thiago Motta."Quando l'ho chiamato mi ha detto: “Sei pronto a giocare ogni 3 giorni?” Ho risposto: “Sì, dove mi vedi giocare?” E lui: “A destra, al centro e anche a sinistra”. Tutto mi sembrava molto chiaro E ho pensato che per me è il top. E poi mi ha detto: “Le scelte della partita si fanno in allenamento!”. Con i tifosi c’è un sentimento forte, è come se fosse una relazione d’amore.