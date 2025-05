Kalulu, ufficiale la squalifica: salterà Udinese e Venezia, il comunicato

Getty Images

La squalifica di Kalulu

come Kenan Yildiz. Anche il difensore francese, esattamente come il giovane attaccante turco, è stato sanzionato con due giornate di squalifica dopo il gesto nei confronti del Taty Castellanos, etichettato come "condotta violenta", che ha portato alla sua espulsione nel big match di sabato trae Lazio (dopo il controllo dell'arbitro al Var).L'ufficialità è arrivata pochi istanti fa, con il comunicato del Giudice Sportivo:"SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARAKALULU KYATENGWA Pierre Kazaye R (Juventus): per avere, al 15° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata alla nuca un calciatore avversario".

Quando scattano due giornate per rosso diretto





Quali partite salta

Kalulu-Juventus, i numeri

Presenze: 39

Minuti: 3.161

Goal: 1

Assist: 0

Come per Yildiz, comunque, anche per Kalulu c'erano stati fin da subito pochi dubbi sull'entità della squalifica. L'articolo 39 del codice FIGC evidenzia infatti che i calciatori puniti con due giornate di squalifica, espulsi o meno, siano quelli. Due giornate di squalifica o uno stop a tempo determinato possono anche arrivare "in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara".Kalulu, dunque, salterà le ultime due giornate di campionato, che vedranno la Juventus affrontarenella disperata ricerca di punti per la corsa al quarto posto. Un'assenza non da poco per Igor Tudor, che in particolare per il prossimo match dovrà fare i conti anche con diverse altre assenze dovute a squalifiche (quelle di Nicolò Savona e Kheohren Thuram, entrambi ammoniti sabato da diffidati) e infortuni: la difesa bianconera, dunque, dovrà necessariamente essere rivisitata contro l'Udinese, con il probabile arretramento di Manuel Locatelli che ha già avuto modo in stagione di giocare da centrale.





