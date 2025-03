Kalulu si è allenato con il gruppo: torna a disposizione per Juventus-Verona

2024 Getty Images

Kalulu in gruppo: allenamento con la squadra

Lain programma lunedì 3 marzo all'Allianz Stadium. Per i bianconeri la grande occasione di ritrovare la vittoria dopo l'eliminazione in Coppa Italia e ripartire. Dopo una giornata di riposo, concessa da Thiago Motta ai giocatori, la squadra si è ritrovata alla Continassa. Buone notizie perché è rientrato in gruppo Pierre Kalulu.Thiago Motta può contare nuovamente su Kalulu: il difensore francese, infortunatosi a fine gennaio con il Benfica, da oggi torna a disposizione della squadra. Nell'allenamento odierno infatti Kalulu ha lavorato insieme al gruppo. E' recuperato. Un rientro importantissimo per i bianconeri visto che in queste settimane hanno avuto gli uomini contati nel reparto arretrato.

Kalulu convocato per Juventus-Verona?

Il report dell'allenamento

Il ritorno di Kalulu con il gruppo arriva a due giorni dalla prossima partita della Juventus, che lunedì ospiterà il Verona. Il difensore è da considerare ormai a tutti gli effetti recuperato e a meno di sorprese quindi sarà convocato per la prossima gara. Da capire se potrà giocare subito titolare o partirà dalla panchina."Nel lavoro svolto in mattinata alla Continassa, il gruppo si è concentrato, dopo il consueto riscaldamento, sul lavoro tattico relativo alle situazioni offensive, per poi chiudere la seduta d’allenamento con una partitella finale.Domani sarà vigilia di gara e la squadra si ritroverà nuovamente al JTC, mentre alle ore 13:30 Mister Thiago Motta incontrerà i giornalisti all’Allianz Stadium per la consueta conferenza stampa di presentazione del match. Conferenza stampa che sarà, come sempre, visibile in diretta, previa registrazione su Juventus.com".