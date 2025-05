Kalulu, scatta anche la multa della Juventus: a quanto ammonta

Getty Images

Quanto dovrà pagare Kalulu di multa

Esattamente come, anche pagherà a caro prezzo - pure in senso letterale - l'espulsione rimediata per "condotta violenta" nello scontro diretto di sabato trae Lazio, che con tutta probabilità gli costerà due giornate di squalifica e dunque lo terrà fermo fino al Mondiale per Club. Il regolamento interno del club bianconero, infatti, prevede una multa per questo tipo di situazioni, che secondo La Gazzetta dello Sport ballerà tra i 50 e i 60mila euro.Si tratta di una percentuale fissa calcolata sullo stipendio dei giocatori, che come sempre verrà devoluta per finanziare opere benefiche. Quella di Yildiz, sempre stando alle indiscrezioni di stampa, era leggermente inferiore, vicina ai 40mila euro. Certo è che l'assenza di Kalulu sarà particolarmente pesante per la Juventus in questo ultimissimo scorcio di stagione, e in particolare per la sfida di domenica contro l'Udinese, considerando che Igor Tudor dovrà già fare i conti con diversi infortuni e pure con altre due squalifiche, quelle di Nicolò Savona e Khephren Thuram che contro la Lazio hanno rimediato un cartellino giallo da diffidati.