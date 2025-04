Kalulu, altra partita da leader in una difesa ancora nuova: la Juventus non può fare a meno di lui

Getty Images

Le ha prese tutte. T-u-t-t-e. O quasi dai, perché Eldor Shomurodov è sfuggito a lui in occasione del goal del pareggio. Ma una svista, in questo caso, non compromette per nulla una prestazione decisamente sopra le righe, una partita da leader assoluto di una difesa che, mentre si vede costretta a cambiare un elemento dopo l'altro, finisce sempre per appoggiarsi su di lui, sapendo di trovare un pilastro robusto e solido.è stato il plus dellache questa sera è riuscita a strappare un punto comunque pesante sul campo della, in una partita delicata e molto importante nella corsa alla Champions League.

Roma-Juventus, i numeri di Kalulu

Quanto spenderà la Juventus per Kalulu

Kalulu-Juventus, i numeri

Presenze: 34

Minuti: 2.741

Goal: 1

Assist: 0

Ammonizioni: 3

Espulsioni: 0

Almeno tre gli interventi decisivi - e pure belli da vedere - del francese, che nel corso della partita ha toccato 99 palloni e ha servito 80 passaggi, con una precisione del 94%, ha vinto sei duelli su nove e, quando possibile, ha anche cercato di offrire un contributo alla fase offensiva con quattro cross e cinque lanci lunghi. Il tutto con una tranquillità non da poco, che fa capire quanto il classe 2000 si senta ormai centrale e utile per la Juventus, che sostanzialmente non può fare a meno di lui (e non solo per questioni numeriche legate alle assenze in difesa, per cui è stato schierato anche da terzino all'occorrenza).Ancora una volta, dunque, si spiega perché il club bianconero sia così convinto di riscattare Kalulu , pagando i 14 milioni di euro (più 3) pattuiti con il Milan, che ha già ricevuto altri 3 milioni per il prestito oneroso. Oltre che sul campo - e la partita di questa sera ne è stata la prova - il francese ha saputo farsi apprezzare alla Continassa per il suo spirito di sacrificio, per la professionalità e per la grande dedizione al lavoro, tutte qualità che lo hanno fatto entrare nel cuore dei tifosi e convinto la società a puntare su di lui anche per il futuro.Con quella di oggi sono 34 le presenze stagionali di Pierre con la maglia bianconera tra tutte le competizioni, per un totale di 2.741 minuti; un goal, contro l'Atalanta all'andata, e solo tre le ammonizioni, a ulteriore testimonianza della serenità con cui scende in campo, peraltro a prescindere dal modulo e da chi viene schierato al suo fianco (che sia, Lloyd Kelly o Renato Veiga, per lui cambia poco). La storia di Kalulu con la Juventus, insomma, continuerà. Ma al momento c'è una stagione da completare e un traguardo importante da raggiungere, per cui non è consentito guardare troppo in là, nemmeno a lui. Che però, se andrà avanti così, potrà essere certo di avere sempre un posto in questa squadra.





