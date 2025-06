Getty Images

Kalulu resta alla Juventus: riscatto imminente, le cifre e i dettagli dell'operazione

2 ore fa

La Juventus accelerare, con veemenza, sul fronte, Pierre Kalulu. Il club bianconero è infatti pronto a formalizzare, a suo favore, l'opzione per il riscatto del difensore francese arrivato in estate - e in prestito - dal Milan.



Siamo dunque alle battute finali di un'operazione che legherà il centrale classe 2000 alla Vecchia Signora. Dopo aver versato 3 milioni nelle casse rossonere per il prestito oneroso, la società bianconera ne sborserà altri 14 per acquisire a titolo definitivo il difensore transalpino, reduce da una prima stagione a Torino di altissimo livello.