Pierre Kalulu ha commentato a Dazn Juventus-Milan 1-1 nel postpartita. Il giocatore era all'esordio stagionale, e oggi si è pure visto negare la gioia del gol da super Szczesny. Queste le parole di Kalulu: "Ho visto Theo Hernandez arrivare veloce e mi sono buttato dentro chiamandogli il passaggio, come chiede mister Pioli. Theo me l'ha data e io sono scivolato al momento del tiro: Szczesny ha fatto una grande parata, ma io dovevo far meglio."

LA STAGIONE - "Ci sentiamo più forti quest'anno, siamo tutti sempre pronti a entrare, titolari e non. Stiamo concentrati per fare una grande stagione. Oggi abbiamo avuto un inizio di gara difficile ma poi siamo stati bravi."