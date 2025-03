Kalulu o Kelly: chi gioca titolare in Fiorentina-Juventus?

2024 Getty Images

Per laprosegue il percorso di avvicinamento alla delicatissima sfida di domenica che vedrà i bianconeri fare visita alla Fiorentina allo Stadio 'Artemio Franchi'. L'obiettivo primario per Madama è quello di archiviare il più velocemente possibile il clamoroso tonfo dell'Allianz Stadium contro l'A tre giorni dal faccia a faccia in terra toscana, con la Juve quarta in classifica con 52 punti e la Fiorentina settima a quota 45, la squadra di Thiago Motta non può permettersi passi falsi. Anzi. Nello stesso turno si sfideranno anche Bologna e Lazio, ovvero le due squadre che inseguono il quarto posto della Vecchia Signora.

Kalulu o Kelly: chi gioca in difesa?

Per questo motivo la partita di Firenze diventa uno snodo pressoché cruciale per le sorti della Juventus e dello stesso Thiago Motta. Proprio il tecnico bianconero è chiamato a sciogliere i nodi relativi alla formazione che scenderà in campo a Firenze domenica alle ore 18.L'unico sostanziale cambio rispetto alla partita contro l'Atalanta potrebbe riguarda la difesa. Thiago Motta, infatti, potrebbe confermare per dieci undicesimi la formazione che è incappata nel tremendo tonfo dello Stadium, risolvendo un unico ballottaggio al centro del pacchetto arretrato., reduce da una prestazione decisamente negativa contro i bergamaschi, è pesantemente insidiato dache, dopo quasi due mesi, potrebbe tornare a giocare una partita ufficiale con i gradi di titolare dopo gli spezzoni collezionati con Verona e Atalanta. E' infatti il francese il favorito per occupare un ruolo al centro della difesa al fianco di quel Federico Gatti che verrà chiamato ancora una volta agli straordinari.Kalulu dopo una prima parte di stagione ad altissimo livello, si era infortunato il 29 gennaio nel match di Champions League contro il Benfica rimanendo poi fermo ai box per un mese, fino al ritorno in campo col Verona lo scorso 3 marzo. Dovrebbe essere lui, e soltanto lui, l'unica novità di Motta in vista di Firenze. Una partita che vale tanto. Tantissimo.