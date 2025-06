Getty Images

Kalulu, l'intervista a Tuttosport

, direttamente dal ritiro bianconero negli Stati Uniti, ha parlato anche ai microfoni di Tuttosport ( QUI l'intervista a Gazzetta ), dicendo la sua sul Mondiale per Club in cui la Juventus esordirà nella notte italiana tra mercoledì e giovedì: "Un obiettivo minimo? Non c'è, noi pensiamo solo ad andare al massimo, senza sottovalutare nessuno e rispettando sempre tutte le avversarie che troveremo lungo la strada".Una competizione, quella americana, in cui si affronteranno anche squadre che si conoscono meno: "Affascinante? Direi di sì. Sembra quasi un tuffo nel passato, quando giocavo i miei primi tornei da ragazzino, senza avere intorno tutte le implicazioni degli ambienti professionistici. Li scopriremo di volta in volta sul campo, cercando di rappresentare al meglio la Juventus".