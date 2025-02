Kalulu vicino al rientro: può già essere convocato per Juventus-Verona?

2024 Getty Images

Quando può rientrare Kalulu

La delusione e la rabbia per l'eliminazione dalla Coppa Italia sono più vive che mai alla Continassa, dove però già ieri - in una giornata di confronti che hanno visto coinvolti giocatori, staff tecnico e dirigenza - ha preso il via la preparazione del prossimo match, il posticipo di lunedì sera contro il. Che rappresenta, a questo punto, una partita ancora più importante di quanto già non lo fosse fino a pochi giorni fa, e che potrebbe avere un peso notevole qualora uscisse un pareggio dalla super sfida di domani tra Inter e Napoli.

Il tipo di infortunio

Lo storico di infortuni

I numeri di Kalulu alla Juventus

Presenze: 29

Minuti: 2.443

Goal: 1

Assist: 0

Il lavoro prosegue, dunque, con l'obiettivo di centrare una vittoria almeno in campionato (e sarebbe la quinta consecutiva), in un Allianz Stadium che non accoglierà certamente la squadra con affetto dopo i fischi di mercoledì sera.aspetta una risposta importante dai suoi, tanto da chi sarà schierato dal primo minuto, quanto da chi partirà dalla panchina e avrà una chance a gara in corso. Di questo secondo "plotone" potrebbe far parte anche, ai box da quando, il 29 gennaio, ha dovuto dare forfait per un problema muscolare nel match contro il Benfica: è La Gazzetta dello Sport a suggerire l'ipotesi, spiegando che il francese, qualora non fosse già pronto per una convocazione, potrebbe rivedersi poi nell'impegno successivo, quello contro l'di domenica 9 marzo. In ogni caso il suo rientro sembra davvero vicino, come da programmi.Il comunicato sull'infortunio di Kalulu diffuso dalla Juventus un mese fa recitava così: "Pierre Kalulu, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League contro il Benfica, è stato sottoposto questa mattina, presso il J|Medical, ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero".Per l'ex Milan c'era stato un sospiro di sollievo collettivo, considerando il suo storico di infortuni che la scorsa stagione lo avevano costretto a saltare numerose partite. È andata meglio, in questo senso, la sua prima annata in bianconero, in cui tra l'altro, complice anche l'infortunio di Gleison Bremer, è diventato ben presto un titolare inamovibile e un importante punto di riferimento per Thiago Motta.