Kalulu: 'Non volevo finire la stagione così, ma sarò il primo tifoso della Juventus'

Un finale amaro per Pierre, che dovrà guardare le ultime due partite di campionato della Juventus dalla tribuna. Il difensore francese è stato squalificato per due giornate dopo l’espulsione rimediata contro la, un cartellino rosso ingenuo che pesa come un macigno in questo finale di stagione.Kalulu salterà così i match conclusivi contro Udinese e Venezia, due partite decisive per il piazzamento europeo dei bianconeri. La sua assenza rappresenta una perdita importante per Igor Tudor , che dovrà fare a meno di un elemento prezioso della retroguardia proprio nel momento cruciale del campionato.

Il messaggio di Kalulu

Il giocatore ha voluto comunque far sentire la sua vicinanza ai compagni con un messaggio pubblicato sui social nella serata di oggi. Sul proprio profilo Instagram, Kalulu ha scritto: “Non è il modo in cui volevo finire questa stagione. Quel che è certo è che, anche a bordo campo, sarò il primo tifoso della squadra. Finiamo il lavoro insieme! Forza.”Parole semplici ma sentite, accompagnate da una foto di squadra, a sottolineare ancora di più il legame con il gruppo.Nonostante l’errore, Kalulu conferma il suo spirito e la sua mentalità positiva, pronto a sostenere i compagni fino all’ultimo minuto di questa corsa finale.