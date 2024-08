Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Liverani ha espresso il suo parere sul possibile trasferimento didal Milan alla Juventus. Liverani ha sottolineato l'importanza del difensore francese durante la stagione in cui il Milan ha conquistato lo scudetto: "Credo che nell’anno dello scudetto del Milan sia stato uno dei giocatori più importanti. Magari sarà stato un caso, ma l’anno scorso è stato molto infortunato e la difesa del Milan ne ha risentito."Liverani ha poi aggiunto un giudizio positivo sull'operazione, evidenziando le qualità di Kalulu: "A me piace molto perché gioca nell’uno contro uno, a destra, centrale, ha personalità, quindi credo che sia un grande acquisto da parte della Juventus". Secondo Liverani, quindi, il possibile arrivo di Kalulu a Torino rappresenterebbe un rinforzo significativo per la difesa bianconera.