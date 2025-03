Kalulu, rientro in campo con vista sul futuro: la Juventus ha già deciso tutto

2024 Getty Images

Quanto è rimasto fermo Kalulu

E ancheè ufficialmente tornato. L'ingresso in campo intorno al 70' diha sancito una sorta di "nuovo inizio" per il difensore francese, costretto a fermarsi durante il match di Champions League contro il Benfica per un problema fisico che dopo gli esami di rito è stato etichettato come "una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra".Un mese la durata dello stop, pure poco considerando il suo storico di infortuni che avevano fatto temere qualcosa di ancora più serio. Non che la sua mancanza non si sia sentita, anzi… Con Kalulu ai box (seguito ben presto dal nuovo arrivato Renato Veiga),è stato nuovamente costretto a fare gli straordinari, mentreha dovuto accelerare il suo percorso di inserimento che, comunque, lo ha visto ben presto crescere e imporsi come un elemento solido e affidabile.

Le cifre del riscatto di Kalulu

I numeri della stagione di Kalulu

Tornando a Pierre, in questa fase di stagione viene spontaneo legare il suo rientro in campo (anche) a un discorso di mercato: non è più un segreto, infatti, che la Juventus abbia deciso (da tempo) di riscattarlo dal, per una cifra che si aggira intorno aiUn investimento di cui Cristiano Giuntoli è sempre stato convintissimo, anche e soprattutto alla luce di quanto il difensore ha mostrato in questi suoi primi mesi in bianconero: per lui, infatti,, con un goal nel match in trasferta contro l'Atalanta dello scorso 14 gennaio e tre cartellini gialli all'attivo. Il tutto grazie a una condizione fisica comunque buona, che gli ha consentito di tenere sempre alti i ritmi presentandogli "il conto" dei tanti sforzi solo nella già citata partita contro il Benfica all'Allianz Stadium.Kalulu, inoltre, è un classe 2000, dunque un "giovane d'esperienza" che si inserisce perfettamente nel progetto della Juventus avviato con Thiago Motta. Per lui, insomma, sembra profilarsi all'orizzonte un futuro in bianconero, con la benedizione dei tifosi che hanno subito imparato a volergli bene e ad apprezzarlo. A ringraziarlo, ora che è tornato, anche lo stesso Gatti, che credibilmente potrà avere qualche occasione per rifiatare un po'. Con un Kalulu in più in squadra, del resto, è tutta un'altra storia.